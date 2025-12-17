Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Motorroller gegen Pkw

16-Jährige leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagmorgen (16. Dezember) kam es in Sankt Augustin-Menden zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16 Jahre alte Motorrollerfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 07:25 Uhr war die Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad auf der Meindorfer Straße in Fahrtrichtung Siegstraße unterwegs. Als eine vorausfahrende Pkw-Fahrerin ihr Fahrzeug an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt zum Stehen brachte, gelang es der 16-Jährigen nicht, rechtzeitig zu bremsen. Der Roller fuhr in das Heck des stehenden Skoda und kippte samt Fahrerin zu Boden. Die junge Sankt Augustinerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu, die in einem hinzugerufenen Rettungswagen behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Die Polizei nahm vor Ort den Unfall auf und führt nun die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. (Uhl)

