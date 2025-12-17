PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Einbrüche in Niederkassel
Täter erbeutet Bargeld

Niederkassel (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (16. Dezember) war in Niederkassel ein Einbrecher in der Deutzer Straße unterwegs. An einer im Erdgeschoss gelegenen Arztpraxis warf er gegen 04:30 Uhr ein Fenster ein, nachdem er vergeblich versucht hatte, die Eingangstür aufzuhebeln. Im Inneren der Praxis durchsuchte er die Räume und brach Schränke auf. Anschließend entkam er mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Bei einer nahegelegenen Tierarztpraxis scheiterte der Täter bei dem Versuch, die Eingangstüre gewaltsam zu öffnen, so dass ein Eindringen hier nicht möglich war. In einem Imbiss in der unmittelbaren Nähe war das Aufbrechen der Eingangstür hingegen erfolgreich. Hier erbeutete der Tatverdächtige einen dreistelligen Geldbetrag. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe prüft die hinzugerufene Polizei einen Tatzusammenhang. An den Tatörtlichkeiten wurden vorhandene Spuren durch Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter 02241 541-3221. Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Polizei in Siegburg. Kontaktieren Sie für weitere Informationen 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de. (Uhl) #RiegelVor

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

