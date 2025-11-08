Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Neue Löschzugführung in Kranenburg

Kranenburg (ots)

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze des Löschzugs Kranenburg hat Andreas van Wickeren sein Amt als Löschzugführer abgegeben. In einer kleinen Feierstunde blickte er auf die vergangenen Jahre zurück und bedankte sich mit rührenden Worten bei seiner Mannschaft für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wehrleiter Andreas Thelosen würdigte van Wickerens Engagement und Führungskraft: "Andreas hat den Löschzug über viele Jahre geprägt, unzählige Einsätze geleitet und immer Verantwortung übernommen. Seine Arbeit war ein wichtiger Pfeiler unserer Feuerwehr." Besonders erfreulich sei, dass van Wickeren dem Löschzug auch künftig als aktives Mitglied erhalten bleibt. Die Nachfolge in der Führung des Löschzugs tritt nun Daniel Cloosters an. Unterstützt wird er dabei von seinen beiden Stellvertretern, Stefan Vergeest und Philipp Jünemann. Gemeinsam übernehmen sie die Verantwortung für die Einsatzbereitschaft, Ausbildung und Kameradschaft der Kranenburger Feuerwehrkräfte. Mit dem Führungswechsel endet eine Ära, die von Beständigkeit, Verlässlichkeit und einem starken Gemeinschaftsgeist geprägt war - und gleichzeitig beginnt ein neues Kapitel für den Löschzug Kranenburg. Die Feuerwehr blickt mit Zuversicht und Tatkraft in die Zukunft.

