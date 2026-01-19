Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch und Diebstahl - 30-Jähriger sorgt für zwei Polizeieinsätze

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 30-Jähriger aus Hildesheim beschäftigte am zurückliegenden Wochenende mehrfach die Hildesheimer Polizei. Er schlug zunächst die Glastür eines Geschäftes in der Nordstadt ein. Nach einer Nacht in einer Polizeizelle fiel er kurz danach durch einen Diebstahl an einer Tankstelle auf.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge beschädigte der Mann am späten Freitagabend gegen 21:55 Uhr mit einem Hammer die Eingangstür eines Getränkemarktes im Sachsenring. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab er anschließend zu, dass er in das Geschäft habe eindringen wollen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 30-Jährige anschließend in Gewahrsam genommen.

Am Samstagmorgen wurde er gegen 06:00 Uhr entlassen und sorgte etwa 30 Minuten später für einen weiteren Polizeieinsatz an einer Tankstelle in der Alfelder Straße. Hier soll er einen anwesenden Mitarbeiter zunächst aufgefordert haben, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Nachdem dieser das abgelehnt habe, soll sich der Mann ein Softgetränk aus einem Kühlregal genommen und dieses ausgetrunken haben.

Zwischenzeitlich informierte Einsatzkräfte nahmen den 30-Jährigen anschließend wiederum mit zur Wache. Vor dem Hintergrund, dass der Mann einen zunehmend schlechten psychischen Eindruck machte, veranlassten die Beamten seine Unterbringung in einem Fachkrankenhaus.

