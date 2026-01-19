Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Unfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (rog)- Im Zeitraum vom 18.01.2026, 18:00 Uhr, bis zum 19.01.2026, 14:45 Uhr, kam es in Sarstedt im Bereich der Bleekstraße / Ecke Ziegelbrennerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen grünen Pkw MINI im oben genannten Zeitraum am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er an der linken Fahrzeugseite Beschädigungen fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug müsste es sich um einen weißen Pkw handeln. Hinweise zu einem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-985115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell