Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mädchen in der Bahnstraße von Auto erfasst

Wuppertal (ots)

Am 11.02.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es im Bereich Bahnstraße / 
Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer 
Fußgängerin (12). 

Das 12-jährige Mädchen betrat aus Richtung Fußgängerzone 
(Düsseldorfer Straße) den Zebrastreifen in Richtung Hauptbahnhof, als
sie von einem Audi A6, der von einem 46-Jährigen gefahren wurde, 
erfasst wurde. Der Audi kam aus Richtung Kelderstraße.

Das Mädchen fiel nach der Karambolage zu Boden und wurde verletzt. 
Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

