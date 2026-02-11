Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Mann fährt Schlangenlinien

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es am Küllenhahn zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 78-jähriger Mann fuhr zunächst auf der L418 und später auf der Theishahner Straße, der Hahnerberger Straße, der Küllenhahner Straße und der Röhnstraße Schlangenlinien mit seinem Toyota Corolla. Dort wendete der 78-Jährige sein Fahrzeug und fuhr zurück in die Küllenhahner Straße, wo er durch eingesetzte Polizeibeamte angehalten werden konnte. Im Zuge seiner Fahrt geriet er mit seinem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr. Mehrere Pkw mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Einen Führerschein führte er nicht mit. Ihm wurde untersagt, zunächst ein Kraftfahrzeug zu führen. Zeugen und Hinweisgeber sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 78-Jährigen behindert wurden, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

