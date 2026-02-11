PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Mann fährt Schlangenlinien

Wuppertal (ots)

Am 08.02.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es am Küllenhahn zu einer 
Straßenverkehrsgefährdung.

Ein 78-jähriger Mann fuhr zunächst auf der L418 und später auf der 
Theishahner Straße, der Hahnerberger Straße, der Küllenhahner Straße 
und der Röhnstraße Schlangenlinien mit seinem Toyota Corolla. Dort 
wendete der 78-Jährige sein Fahrzeug und fuhr zurück in die 
Küllenhahner Straße, wo er durch eingesetzte Polizeibeamte angehalten
werden konnte. 

Im Zuge seiner Fahrt geriet er mit seinem Fahrzeug mehrfach in den 
Gegenverkehr. Mehrere Pkw mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß 
zu verhindern.

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss, wurde dem 
Mann eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. 
Einen Führerschein führte er nicht mit. Ihm wurde untersagt, zunächst
ein Kraftfahrzeug zu führen.

Zeugen und Hinweisgeber sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die 
Fahrweise des 78-Jährigen behindert wurden, werden gebeten, sich 
unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:16

    POL-W: W Ladendieb flüchtet - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (10.02.2026, 17:00 Uhr) schubste ein Ladendieb den Mitarbeiter eines Discounters, um zu flüchten. Der 25-jährige Mitarbeiter des Marktes an der Straße Rauer Werth beobachtete den bislang Unbekannten, als dieser Waren unter der Kleidung verbarg. Als der mutmaßliche Dieb das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach der 25-Jährige ihn an und bat ihn, mit ins Büro zu ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:16

    POL-W: W - Zeugen gesucht - Unfallflucht in der Reuterstraße

    Wuppertal (ots) - Am 09.02.2026, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Reuterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 32-jähriger Mann wollte in der Reuterstraße aus einem Renault Megane aussteigen, den er kurz zuvor auf dem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte in diesem Moment der Anhänger eines Lkw die Fahrerseite des Renault. Der weiße (Zugmaschine und Aufleger) Lkw mit ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:44

    POL-W: RS Poser- und Raserkontrollen in Lennep

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagabend (07.02.2026) kontrollierte die Polizei Fahrzeuge im Bereich Remscheid-Lennep. Das Hauptaugenmerk lag dabei - wie auch in der Vergangenheit - auf Fahrern mit Fahrzeugen, die durch irreguläre Geräuschentwicklung, gefährliche Fahrmanöver oder zu hohe Geschwindigkeit auffallen. Im Ergebnis erhoben die Beamten mehrere Verwarnungsgelder und legten zwei Anzeigen gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren