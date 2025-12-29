Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Diebstahl von Baustellengelände: Unbekannte Täter werden durch Videoüberwachung aufgezeichnet

Uedem (ots)

Am Samstag (27. Dezember 2025) drangen zwei unbekannte männliche Täter, gegen 03:29 Uhr an der Boxteler Bahn in Uedem, auf ein Baustellengelände vor. Die beiden Täter beschädigten bzw. entwendeten dabei mehrere Kabel und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Die beiden Täter, welcher videografiert wurden, können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - größer als 180 cm - schlanke Statur - Camouflage Cap

Täter 2:

- männlich - größer als 180 cm - schlanke Statur - Jeanshose

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell