Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte Täter entwenden einen Kfz-Anhänger: Die Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen

Goch-Asperden (ots)

Zwischen Donnerstag (25. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Freitag (26. Dezember 2025), 14:00 Uhr wurde an der Hommersumer Straße in Goch ein Kfz-Anhänger entwendet. Der offene Anhänger, welcher zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen "KLE-RE410" trug, war auf einer Kiesfläche abgestellt und mit einem Kastenschloss gesichert.

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

