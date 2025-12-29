POL-KLE: Goch - Unbekannte Täter entwenden einen Kfz-Anhänger: Die Kripo nimmt Ermittlungen auf und sucht Zeugen
Goch-Asperden (ots)
Zwischen Donnerstag (25. Dezember 2025), 15:00 Uhr und Freitag (26. Dezember 2025), 14:00 Uhr wurde an der Hommersumer Straße in Goch ein Kfz-Anhänger entwendet. Der offene Anhänger, welcher zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen "KLE-RE410" trug, war auf einer Kiesfläche abgestellt und mit einem Kastenschloss gesichert.
Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell