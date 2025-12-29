PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tür beschädigt: Täter bricht in Blumenladen ein und entwendet Bargeld

Kleve (ots)

Am Donnerstag (25. Dezember 2025) kam es gegen 17:40 Uhr an der Merowingerstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hebelte eine Zugangstür eines Blumenladens auf und drang so ins Ladenlokal ein. Aus den Geschäftsräumen entwendete der Täter eine Vase, in welcher sich ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Anhand von Bildern einer Videoüberwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 175 bis 185 cm groß
   - schlanke Statur
   - Kapuzenjacke
   - Jeanshose
   - schwarze Sneaker

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:00

    POL-KLE: Emmerich - Scheibe von Einfamilienhaus eingeschlagen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Mittwoch (24. Dezember 2025) kam es zwischen 17:50 Uhr und 20:45 Uhr an der Duisburger Straße in Emmerich zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drangen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses vor und schlugen dort eine Scheibe des Hauses ein. Nachdem die Täter in die Räumlichkeiten vorgedrungen waren, durchsuchten ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 17:52

    POL-KLE: Einbruch in Garage - Kleinkraftrad entwendet

    Emmerich am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 07:00 Uhr und Freitag (26.12.2025), 09:00 Uhr kam es an der Kurfürstenstraße in Emmerich zu einem Einbruch in eine Garage. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Täter in die Garage und entwendeten aus dieser ein rot/schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zehjiang Chihui. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 135NDV angebracht. Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren