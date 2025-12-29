POL-KLE: Kleve - Tür beschädigt: Täter bricht in Blumenladen ein und entwendet Bargeld
Kleve (ots)
Am Donnerstag (25. Dezember 2025) kam es gegen 17:40 Uhr an der Merowingerstraße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Ein bislang unbekannter männlicher Täter hebelte eine Zugangstür eines Blumenladens auf und drang so ins Ladenlokal ein. Aus den Geschäftsräumen entwendete der Täter eine Vase, in welcher sich ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag befunden hatte, und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Anhand von Bildern einer Videoüberwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:
- männlich - ca. 175 bis 185 cm groß - schlanke Statur - Kapuzenjacke - Jeanshose - schwarze Sneaker
Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
