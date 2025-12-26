Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Garage - Kleinkraftrad entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 07:00 Uhr und Freitag (26.12.2025), 09:00 Uhr kam es an der Kurfürstenstraße in Emmerich zu einem Einbruch in eine Garage. Auf bisher ungeklärte Weise gelangten die Täter in die Garage und entwendeten aus dieser ein rot/schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zehjiang Chihui. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 135NDV angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch bitte an die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822-7830.

