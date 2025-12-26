PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbrecher flüchtet aus Schlafzimmerfenster
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Dienstag (23. Dezember 2025) brach ein bisher unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Pfalzdorfer Straße in Goch ein. Gegen 18:40 Uhr hörte die Bewohnerin zunächst ein Geräusch aus der Küche. Sie stellte dort ein geöffnetes Küchenfenster fest und schloss dieses. Einige Minuten später hörte die betagte Dame ein Geräusch aus dem Schlafzimmer. Als sie dort nachschaute, sah sie eine dunkel gekleidete, augenscheinlich männliche Person aus dem Schlafzimmerfenster flüchten. Nach derzeitigem Stand erbeutete der Täter Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Einbruch geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

