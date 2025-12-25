POL-KLE: Geldern - Einbruch in Schule
Zeugen gesucht
Geldern-Hartefeld (ots)
Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen (24. Dezember 2025) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in die Grundschule an der Hartefelder Dorfstraße eingedrungen. Im Inneren des Gebäudes brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten Schränke nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich. Die Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell