Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei warnt vor Einbrüchen im Bereich Andernach und VG Pellenz

Koblenz (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich von Andernach und der VG Pellenz vermehrt zu Einbrüchen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, denn bei früher einsetzender Dämmerung sind Einbrecher häufig aktiv. Ein Großteil der Einbrüche ereignet sich zwischen 8 und 20 Uhr. Dabei arbeiten Einbrecher oft mit einfachen Hilfsmitteln wie Schraubendreher, Zange usw., aber wenn sie nach 3-5 Minuten nicht in das Haus gelangen, geben sie meist auf. Offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln sind für die Täter günstige Gelegenheiten. Es gibt jedoch simple Verhaltensweisen, welche Einbrüchen vorbeugen können:

   - Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung 
     verlassen.
   - Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.
   - Leeren Sie regelmäßig Ihre Briefkästen.
   - Bewahren Sie keine größeren Bargeldsummen und wertvollen Schmuck
     zu Hause auf.
   - Schalten Sie bei kürzerer Abwesenheit Lichtquellen im 
     Wohnbereich ein.
   - Installieren Sie Bewegungsmelder mit Beleuchtung rund um das 
     Haus.
   - Achten Sie auf Fremde im Haus oder Wohnumfeld. Informieren Sie 
     bei Feststellungen die Polizei unter 110.

Für eine individuelle Beratung können Sie sich auch an eine (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle wenden. Sollte es doch zu einem Einbruch bei Ihnen gekommen sein, begeben Sie sich auf keinen Fall selbständig in den Wohnbereich. Rufen Sie die Polizei an, versuchen Sie möglichst nichts anzufassen und warten Sie auf weitere Anweisungen. Weitere hilfreiche Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de

