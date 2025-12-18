PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Neuwied vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem 17.12.25 wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden. Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:

circa 150 cm groß schlanke Statur (zuletzt) rötliche Haare Augenfarbe blau-grau

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 20:08

    POL-PPKO: 20-jährigen Mann aus dem Bereich Andernach abgängig - ERLEDIGUNG

    Koblenz (ots) - Mit Verweis auf die Vermisstenfahndung von heute 10:31 Uhr wurden die Fahndungsmaßnahmen eingestellt. Der Vermisste kam selbständig und wohlbehalten zur Polizeiinspektion 1 in Koblenz und wurde anschließend zur Rhein-Mosel-Fachklinik zurück verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale Marita Simon, EPHK'in Telefon: ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 12:07

    POL-PPKO: Verkehrskontrollen anlässlich Bürgerbeschwerde

    Koblenz (ots) - Am 15.12.2025 und am 16.12.2025 erfolgte in den Morgenstunden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durch die Polizei Koblenz die Durchführung gezielter Verkehrskontrollen im Bereich des Bahnhofweges. Anlass der Maßnahme war eine aktuell vorliegende Bürgerbeschwerde wegen der Missachtung des Einfahrtsverbots in den Bahnhofsweg. Ziel dabei war und ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Schutz ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:31

    POL-PPKO: 20-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach abgängig

    Koblenz (ots) - Seit Dienstag, 16.12.25 ist der 20-jährige Georg S. aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach abgängig. Herr S. befindet sich in einer psychischen Belastungssituation und benötigt Hilfe. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste im Bereich Koblenz oder Bendorf aufhalten könnte. Beschreibung: südl. Phänotyp 175 - 180 cm groß schwarze Jacke schwarze Hose schwarze Schuhe roter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren