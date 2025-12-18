Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 13-jähriges Mädchen aus dem Bereich Neuwied vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem 17.12.25 wird die 13-jährige Laura F. vermisst. Laura war zuletzt wohnhaft in Neuwied-Oberbieber. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden. Es liegen vage Hinweise auf den Bereich Kassel vor.

Eine Gefährdung des Kindswohls kann nicht ausgeschlossen werden.

Beschreibung:

circa 150 cm groß schlanke Statur (zuletzt) rötliche Haare Augenfarbe blau-grau

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/icAEj1H eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter der Rufnummer 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

