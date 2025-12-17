Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 20-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach abgängig

Koblenz (ots)

Seit Dienstag, 16.12.25 ist der 20-jährige Georg S. aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach abgängig. Herr S. befindet sich in einer psychischen Belastungssituation und benötigt Hilfe.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste im Bereich Koblenz oder Bendorf aufhalten könnte.

Beschreibung:

südl. Phänotyp 175 - 180 cm groß schwarze Jacke schwarze Hose schwarze Schuhe roter Hoodie (meistens Kapuze auf)

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/K6yG61T eingesehen werden.

Bei Antreffen der Person bittet die Polizei, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261-92156-390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.

