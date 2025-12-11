PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Wohnungseinbrüche in Andernach - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am 06.12.2025 kam es zwischen 15:00-19:00 Uhr in den Straßen Martinsbergstraße, Aktienstraße und Roonstraße zu mehreren Tageswohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über Hauseingangstüren, Terassentüren oder auch Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses Zutritt in das Innere der Tatobjekte. Entwendet wurden Wertgegenstände in bislang nicht bekanntem Wert. Auf Grund des Tatzeitraums kann davon ausgegangen werden, dass die Täter möglicherweise durch etwaige Zeugen gesehen wurden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein verdächtiges Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 oder einer anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

