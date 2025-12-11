Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 55-jähriger Mann aus dem Bereich Lahnstein vermisst

Koblenz (ots)

Seit dem Morgen des 10.12.25 wird der 55-jährige Peter J. vermisst. Herr J. war aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation im St. Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein untergebracht.

Es ist davon auszugehen, dass sich Herr J. zu Fuß vom Krankenhaus in Lahnstein, Ostallee, mit unbekanntem Ziel entfernt hat.

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/jCNP64O eingesehen werden. Die Veröffentlichung des Bildes dient ausschließlich gefahrenabwehrenden Zwecken.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156-390, die Polizei Lahnstein unter 02621- 9130 oder jede andere Dienststelle entgegen.

