Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand eines Wohn-/Geschäftsgebäudes in Nürburg

Nürburg (ots)

Derzeit befinden sich Kräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Brandes eines Wohn- und Geschäftsgebäudes im Einsatz im Bereich der Burgstraße / Hauptstraße in Nürburg. Zur Brandursache und dem Ausmaß können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Löscharbeiten dauern noch an. Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird gebeten, derzeit von Presseanfrage abzusehen - es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK' in Scholtyssek
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 04.12.2025 – 10:15

    POL-PPKO: Alle vier Reifen eines PKW zerstochen

    Koblenz (ots) - Am Mittwoch, den 03.12.2025, kam es zwischen 16:30 Uhr und 22:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Koblenzer Ruderclubs im Stadtteil Rauental, Am Moselstausee, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Während der Abwesenheit des Eigentümers wurden alle vier Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0261 92156-300 bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:27

    POL-PPKO: 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst

    Andernach (ots) - Seit Dienstag, 02.12.2025, 19 Uhr wird die 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie im Andernacher Stadtgebiet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Personenbeschreibung / Besondere Hinweise - ca. 160 cm groß - schlanke Figur - dunkelbraune schulterlange Haare - dunkelgrüne Jacke - Jeans Ein Foto der Vermissten ist in ...

    mehr
