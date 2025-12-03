Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung - Öffentlichkeitsfahndung nach der 40-jährigen Tatjana G. aus Koblenz vom 03.12.2025, 14:27 Uhr

Koblenz (ots)

Die Vermisstenfahndung nach Frau G. wird hiermit zurückgenommen. Die Gründe für diese Maßnahmen liegen nicht mehr vor.

Hierzu der wichtige Hinweis: Die Veröffentlichung des Lichtbildes der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Das Polizeipräsidium Koblenz dankt Ihnen für die Unterstützung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell