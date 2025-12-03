PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst

Andernach (ots)

Seit Dienstag, 02.12.2025, 19 Uhr wird die 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie im Andernacher Stadtgebiet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

   - ca. 160 cm groß
   - schlanke Figur
   - dunkelbraune schulterlange Haare
   - dunkelgrüne Jacke
   - Jeans

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/XJRJfrg

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:59

    POL-PPKO: Monreal - Fund eines weiblichen Leichnams

    Koblenz (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 15.15 Uhr zum Fund einer Frauenleiche in einem Waldstück bei Monreal (Landkreis Mayen-Koblenz). Die Kriminaldirektion Koblenz hat bereits am Freitag die Ermittlungen am Fundort übernommen. Aufgrund der Auffindesituation wird derzeit die Verbindung zu einem Vorgang vom 16./17.11.2025 in Hessen bzw. Nordrhein-Westfalen überprüft. Zu diesem Zeitpunkt wurden im Bereich der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:59

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen

    Altenkirchen (ots) - Ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, 18.09.2025 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:17 Uhr durch Aufbrechen des Schlosses einer Nebeneingangstür in das Lebensmittelgeschäft "Alsaleh Markt" in der Kölner Str. 1 in Altenkirchen ein. Dort entwendet er die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit. Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:10

    POL-PPKO: Erledigung der Fahndung nach 16-jähriger Celine V.

    Montabaur (ots) - Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Celine V. aus Montabaur vom 25.11.25 teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt, die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Anika Färber-Neumann Telefon: 0261-103-50024 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren