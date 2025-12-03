POL-PPKO: 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst
Andernach (ots)
Seit Dienstag, 02.12.2025, 19 Uhr wird die 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie im Andernacher Stadtgebiet.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.
Personenbeschreibung / Besondere Hinweise
- ca. 160 cm groß - schlanke Figur - dunkelbraune schulterlange Haare - dunkelgrüne Jacke - Jeans
Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/XJRJfrg
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390.
