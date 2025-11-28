PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung der Fahndung nach 16-jähriger Celine V.

Montabaur (ots)

Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Celine V. aus Montabaur vom 25.11.25 teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt, die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

