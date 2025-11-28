POL-PPKO: Erledigung der Fahndung nach 16-jähriger Celine V.
Montabaur (ots)
Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung nach der 16-jährigen Celine V. aus Montabaur vom 25.11.25 teilt die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten angetroffen werden konnte. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt, die Polizei bedankt sich für die eingegangenen Hinweise.
