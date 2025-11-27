PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr Koblenz im Bereich August-Horch-Straße

Koblenz (ots)

In einem Industriebetrieb in Koblenz kam es in den frühen 
Morgenstunden zum Austritt eines chemischen Stoffes.
Der Austritt ist lokal begrenzt, dennoch wurden die Anwohner 
vorsorglich gebeten, in einem Radius von einem Kilometer um das 
Objekt, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte 
abzuschalten.
Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind weiterhin im 
Industriegebiet Kesselheim im Einsatz. Vor Ort befinden sich alle 
drei Wachen der Berufsfeuerwehr, sowie mehrere Einheiten der 
Freiwilligen Feuerwehr mit den Facheinheiten Gefahrstoffmessung und 
Dekontamination.
Zum derzeitigen Stand ist von 10 verletzten Personen auszugehen, eine
davon wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwischenzeitlich 
durchgeführte Gefahrstoffmessungen rund um den Industriebetrieb 
ergaben keine Auffälligkeiten. Auf Grund dieser Messung wurde der 
Bereich der Bevölkerungswarnung auf das Werkgelände reduziert.
Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Die Polizei Koblenz flankiert den Einsatz durch 
Verkehrslenkungsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle (in Absprache mit der Feuerwehr Koblenz)
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

