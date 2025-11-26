PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht am Friedrich-Ebert-Ring

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstagmittag, den 25.11.2025 gegen 12:30 Uhr kam es im Bereich des Friedrich-Ebert-Rings zu einer Unfallflucht. Der Fahrer des beschädigten Autos befuhr dabei den rechten Fahrstreifen aus Richtung des Moselrings kommend, um in die Löhrstraße nach rechts abzubiegen. Als er sich im Abbiegevorgang befand, touchierte ein unbekannter Autofahrer mit dem hinteren Seitenbereich den Außenspiegel des Geschädigten und entfernte sich von der Unfallstelle. Es dürfte sich bei dem Unfallflüchtigen um einen orangefarbenen Pritschenwagen handeln.

Die Polizei Koblenz bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Dienststelle zu melden: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

