Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger Celine V.

Montabaur (ots)

Seit Sonntag, 23.11.2025, wird die 16-jährige Celine V. aus Montabaur vermisst.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise: 

   - Blonde Haare (etwa schulterlang)
   - Brillenträgerin
   - leicht korpulent
   - kindliches Erscheinungsbild (12-13 Jahre)

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Svd4maz

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter der Telefonnummer 02602 9226-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren