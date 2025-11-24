PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht nach Farbschmierereien an Fahrzeugen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag, 24.11.2025, gegen 5 Uhr morgens, wurde der Polizei Koblenz eine Beschädigung dreier Autos im Heiligenweg 19 gemeldet. Der unbekannte Täter hatte jeweils eine Dose mit weißer Farbe offen über den Scheibenwischern positioniert, sodass Farbe über den Lack sowie die Windschutzscheibe lief.

Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen im Heiligenweg gemacht? Hinweise nimmt die PI Koblenz 1 entgegen: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

