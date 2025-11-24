PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch in Wohnung auf der Karthause - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 21.11. und dem 23.11.2025 kam es im 
Tannenweg im Koblenzer Statteil Karthause zu einem versuchten 
Wohnungseinbruchdiebstahl.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mittels einer 
Leiter Zugang auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus 
und versuchten hier, die Balkontür und ein Fenster aufzuhebeln. 
Hierbei splitterte eine Scheibe, darüber hinaus entstanden durch die 
Hebelungen erhebliche Schäden an Tür und Fenster.

Die Polizei wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:
- wurden in o.g. Zeitraum unbekannte Fahrzeuge oder Personen gesehen,
die sich im rückwärtigen Bereich des Tannenwegs, Hausnummer 12, 
aufgehalten haben?
- fielen ggfs. im Vorfeld Personen auf, die sich auffällig 
verhielten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

