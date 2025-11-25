PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verstärkte Kontrollmaßnahmen für mehr Sicherheit in der Koblenzer Innenstadt

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 führt derzeit gemeinsam mit der Stadt Koblenz verstärkt Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Bereich der Alt- und Innenstadt durch. Ziel ist es, die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu gewährleisten und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger - insbesondere in der bevorstehenden Weihnachtszeit - weiter zu stärken.

Im Verlauf des Novembers waren die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Koblenz 1 an mehreren Tagen an belebten Treffpunkten wie dem Löhrrondell, dem Altlöhrtor, dem Zentralplatz sowie in der Fußgängerzone sichtbar und ansprechbar präsent. Im Fokus der polizeilichen Maßnahmen standen dabei Jugendgruppen, Heranwachsende und junge Erwachsene, mit dem Ziel, mögliche Konfliktsituationen sowie gruppendynamische Prozesse möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Insgesamt wurden 57 Personen kontrolliert, wobei der überwiegende Teil der Gespräche ruhig und kooperativ verlief. Festgestellte Verstöße wurden konsequent geahndet. Durch die frühzeitige Ansprache konnten mögliche Konflikte bereits im Ansatz entschärft und Störungen im öffentlichen Raum verhindert werden.

"Unsere verstärkte Präsenz ist ein klares Signal: Die Polizei ist ansprechbar, sichtbar und setzt alles daran, dass sich alle Menschen in Koblenz - gerade jetzt zur Weihnachtszeit - sicher und wohl fühlen können", betont die Leitung der Polizeiinspektion Koblenz 1.

Auch während des Weihnachtsmarkts werden die Beamtinnen und Beamten regelmäßig im Innenstadtbereich unterwegs sein. Neben gezielten Kontrollmaßnahmen setzen sie weiterhin auf Dialogbereitschaft, präventive Gespräche und eine vertrauensvolle Ansprache der Bürgerinnen und Bürger.

Die Polizei und das Ordnungsamt danken allen Menschen in der Stadt für ihr umsichtiges Verhalten und ihre Unterstützung für ein friedliches, sicheres Miteinander.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 15:07

    POL-PPKO: Zeugen gesucht nach Farbschmierereien an Fahrzeugen

    Koblenz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag, 24.11.2025, gegen 5 Uhr morgens, wurde der Polizei Koblenz eine Beschädigung dreier Autos im Heiligenweg 19 gemeldet. Der unbekannte Täter hatte jeweils eine Dose mit weißer Farbe offen über den Scheibenwischern positioniert, sodass Farbe über den Lack sowie die Windschutzscheibe lief. Die Polizei Koblenz fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:05

    POL-PPKO: Versuchter Einbruch in Wohnung auf der Karthause - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.11. und dem 23.11.2025 kam es im Tannenweg im Koblenzer Statteil Karthause zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich vermutlich mittels einer Leiter Zugang auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und versuchten hier, die Balkontür und ein Fenster aufzuhebeln. ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 20:12

    POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Koblenz (ots) - Am Samstag, 22.11.2025, wurde in der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr ein am Friedrich-Ebert-Ring (Höhe Hausnummer 33) abgestellter roter Citroën Cactus im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren