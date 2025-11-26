PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Auffahrunfall auf der Südbrücke führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07.30 Uhr auf der Südbrücke Fahrtrichtung B9 im Berufsverkehr zu einem Auffahrunfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Vier Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Unfall führt jedoch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs rund um Koblenz. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

