Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehr Koblenz - Gefahr durch Spezialkräfte gebannt

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die heute veröffentlichte Meldung von 08.38 Uhr teilen Polizei und Feuerwehr mit, dass der Einsatz vor Ort weitestgehend abgeschlossen ist. Zur Ursache teilt die Feuerwehr folgendes mit: Durch eine Durchmischung von zwei chemischen Stoffen kam es zu einer Reaktion und infolgedessen zu einer Rauchgasbildung innerhalb einer Produktionshalle. Der Behälter wurde isoliert, so dass es zu keiner weiteren Gefahr durch das Gebinde kommen konnte. In Abstimmung mit der Werkleitung wird das Gebinde weiterhin durch die Feuerwehr im Rahmen von Messungen überwacht. Es muss nun abgewartet werden, bis die Reaktion der Stoffe abgeschlossen ist. Anschließend kann das Gebinde durch eine Fachfirma entsorgt werden. Wie lange dieser Vorgang dauert kann aktuell nicht abgeschätzt werden. Durch die lokale Begrenzung innerhalb einer Werkshalle kann der Produktionsbetrieb nach und nach wieder aufgenommen werden. Insgesamt wurden sechs Personen zwechs Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen sind beendet.

