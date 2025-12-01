Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, 18.09.2025 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:17 Uhr durch Aufbrechen des Schlosses einer Nebeneingangstür in das Lebensmittelgeschäft "Alsaleh Markt" in der Kölner Str. 1 in Altenkirchen ein. Dort entwendet er die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/SHZWPqD

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell