POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl in Altenkirchen
Altenkirchen (ots)
Ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, 18.09.2025 in der Zeit von 02:30 Uhr bis 03:17 Uhr durch Aufbrechen des Schlosses einer Nebeneingangstür in das Lebensmittelgeschäft "Alsaleh Markt" in der Kölner Str. 1 in Altenkirchen ein. Dort entwendet er die Tageseinnahmen aus der Kasse und nahm eine Geldzählmaschine mit.
Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/SHZWPqD
Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0.
