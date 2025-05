Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Rollerdiebstahl in Mudersbach

Mudersbach (ots)

Am Mittwoch, den 30.04.2025, 10:30 Uhr, wurden zwei Männer von einer Zeugin dabei beobachtet, wie diese auf dem Kirmesplatz in der Brückenstraße in 57555 Mudersbach, einen Motorroller in einen gelben Transporter verladen wollten. Der Zeugin kam dies seltsam vor, sie filmte die Situation mit ihrem Handy und verständigte die Polizei in Betzdorf. Als die beiden Täter die Zeugin bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Der Roller blieb zurück. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Transporter nicht mehr angetroffen werden. Es handelte sich um einen gelben VW Crafter mit ausländischen Kennzeichen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Im Rahmen der weiteren Recherche stellte sich heraus, dass der Roller bereits am 27.04.2025 Objekt einer Straftat wurde. Hier hatte jemand die Reifen zerstochen und der Geschädigte ließ seinen Roller am Kirmesplatz stehen um ihn nach der Organisation eines Transportmittels abzuschleppen. Dem wären die beiden Diebe nun fast zuvorgekommen.

