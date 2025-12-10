Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrug mit hohem Schaden in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am 09.12.2025 kam es im Zeitraum zwischen 13:30-14:30 h in Koblenz, Rauentalshöhe, zu einem Betrug, bei dem das Opfer um mehrere Tausend Euro gebracht wurde. Die Täter gaben sich als "Polizeibeamte" aus und brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen. In o.g. Zeitraum fiel in dem Bereich eine männliche Person auf, die als Täter in Frage kommt. Sie wird wie folgt beschrieben: - männlich - schlank - circa 1,80 m groß - circa 30 Jahre alt - hellhäutig - dunkle, kurze Haare - keine Brille - keinen Bart - mit einer auffälligen roten Lederjacke und einer langen, hellen Hose bekleidet Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156390 in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist von Bedeutung, ob die vorgenannte Person im Bereich Rauentalshöhe, Moselufer, Total-Tankstelle oder ALDI- Parkplatz aufgefallen ist.

