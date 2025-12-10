PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrug mit hohem Schaden in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am 09.12.2025 kam es im Zeitraum zwischen 13:30-14:30 h in Koblenz, 
Rauentalshöhe, zu einem Betrug, bei dem das Opfer um mehrere Tausend 
Euro gebracht wurde. Die Täter gaben sich als "Polizeibeamte" aus und
brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen.

In o.g. Zeitraum fiel in dem Bereich eine männliche Person auf, die 
als Täter in Frage kommt. Sie wird wie folgt beschrieben:

- männlich
- schlank
- circa 1,80 m groß
- circa 30 Jahre alt
- hellhäutig
- dunkle, kurze Haare
- keine Brille
- keinen Bart
- mit einer auffälligen roten Lederjacke und einer langen,
  hellen Hose bekleidet

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter 
0261-92156390 in Verbindung zu setzen.
Insbesondere ist von Bedeutung, ob die vorgenannte Person im Bereich 
Rauentalshöhe, Moselufer, Total-Tankstelle oder ALDI- Parkplatz 
aufgefallen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

