Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter nach Betrug

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter suchte am 02.10.25 gegen 10.48 Uhr die Geschäftsstelle der VR Bank in Neuwied auf. Dort erlangte er in betrügerischer Absicht und unter Vorspiegelung falscher Behauptungen eine sogenannte "White-Card", mit welcher der Mann widerrechtlich 350 Euro vom Konto des Geschädigten abhob.

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/WCm3FXi eingesehen werden.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZAB) unter 0261-103 53162, die Kriminalwache Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle (für Zentrale Anzeigenbearbeitung)
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 11.12.2025 – 08:28

    POL-PPKO: 55-jähriger Mann aus dem Bereich Lahnstein vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem Morgen des 10.12.25 wird der 55-jährige Peter J. vermisst. Herr J. war aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation im St. Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein untergebracht. Es ist davon auszugehen, dass sich Herr J. zu Fuß vom Krankenhaus in Lahnstein, Ostallee, mit unbekanntem Ziel entfernt hat. Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/jCNP64O eingesehen werden. Die Veröffentlichung des ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:52

    POL-PPKO: Betrug mit hohem Schaden in Koblenz - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - Am 09.12.2025 kam es im Zeitraum zwischen 13:30-14:30 h in Koblenz, Rauentalshöhe, zu einem Betrug, bei dem das Opfer um mehrere Tausend Euro gebracht wurde. Die Täter gaben sich als "Polizeibeamte" aus und brachten das Opfer dazu, das Geld in gutem Glauben auszuhändigen. In o.g. Zeitraum fiel in dem Bereich eine männliche Person auf, die als Täter in Frage kommt. Sie wird wie folgt beschrieben: - ...

    mehr
