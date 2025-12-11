Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter nach Betrug

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter suchte am 02.10.25 gegen 10.48 Uhr die Geschäftsstelle der VR Bank in Neuwied auf. Dort erlangte er in betrügerischer Absicht und unter Vorspiegelung falscher Behauptungen eine sogenannte "White-Card", mit welcher der Mann widerrechtlich 350 Euro vom Konto des Geschädigten abhob.

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/WCm3FXi eingesehen werden.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZAB) unter 0261-103 53162, die Kriminalwache Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

