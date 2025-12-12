POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Täter nach Betrug - Erledigung
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Öffentlichkeitsfahndung vom 11.12.25 aufgrund des Verdachts des betrügerischen Erlangens von 350 Euro in einer Bank in Neuwied teilt die Polizei mit, dass die Personalien der abgebildeten Person zwischenzeitlich feststehen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der in Rede stehenden möglichen Strafbarkeit, werden durch die Kriminalpolizei Koblenz geführt. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
