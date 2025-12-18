Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geschädigte/-r eines Verkehrsunfalls in der Goethestraße gesucht!

Koblenz (ots)

Am 06.12.2025 ereignete sich in der Goethestraße in 56075 Koblenz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW im Zuge eines Wendemanövers beschädigt wurde. Der Verursacher zeigte diesen Vorfall persönlich bei der Polizei an, konnte sich jedoch nicht an das Kennzeichen des Fahrzeuges erinnern. Es soll sich um einen weißen VW Golf gehandelt haben. Mehrfache Überprüfungen der Polizeibeamten nach einem entsprechenden Fahrzeug vor Ort verliefen in den nachfolgenden Tagen negativ.

Aus diesem Grund wird der oder die geschädigte Fahrzeughalter/-in gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 zu melden.

