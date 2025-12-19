PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf unsere Pressemeldung von gestern, 12:13 Uhr, können wir mitteilen, dass die 13-Jährige wohlbehalten angetroffen und ihren Eltern übergeben wurde. Die Fahndung wird daher eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

