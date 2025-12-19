POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger

Koblenz (ots) - Am 06.12.2025 ereignete sich in der Goethestraße in 56075 Koblenz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein PKW im Zuge eines Wendemanövers beschädigt wurde. Der Verursacher zeigte diesen Vorfall persönlich bei der Polizei an, konnte sich jedoch nicht an das Kennzeichen des Fahrzeuges erinnern. Es soll sich um einen weißen VW Golf gehandelt haben. ...

mehr