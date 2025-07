Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin beim Verkehrsunfall schwerverletzt

Ratzeburg (ots)

07. Juli 2025 | Herzogtum Lauenburg| 06.07.2025 - Wentorf bei HH

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag (06.07.2025) gegen 13.00 Uhr in Wentorf, im Kreuzungsbereich "Zwischen den Toren" / "Am Casinopark" / "Stöckenhoop" wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr die 51-jährige Radfahrerin in den Kreuzungsbereich von der Straße "Stöckenhoop" ein, um geradeaus weiter in Richtung "Am Casinopark" fahren zu können. Ihr direkt entgegen kam eine 73-jährige Chevrolet-Fahrerin aus Wentorf, welche nach links abbog. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Die 51-Jährige zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Chevrolet-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell