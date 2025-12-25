POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Wohnhaus
Werkzeug entwendet
Emmerich (ots)
In der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch (24. Dezember 2025), 08:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Nierenberger Straße eingedrungen. Das Haus befindet sich aktuell im Umbau, die Täter entwendeten dort gelagerte Werkzeugmaschinen. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell