Weeze (ots) - Im Zeitraum von Samstag (20. Dezember 2025), 17:00 Uhr und Dienstag (23. Dezember 2025), 11:20 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Alte Zollstraße" in Weeze zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, drangen in die Räumlichkeiten vor und durchsuchten diese. Zu einer potenziellen Tatbeute können ...

mehr