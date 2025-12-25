POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus
Terrassentür aufgehebelt
Geldern-Veert (ots)
An Heiligabend (24. Dezember 2026) zwischen 16:00 und 22:15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Rodenbusch eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
