Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Scheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr am Steenhalensweg in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und warfen dort ein Fenster des Hauses ein. Nachdem sich der oder die Täter Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten diese mehrere Räumlichkeiten und entfernten sich nachfolgend von der Örtlichkeit. Zur Entwendung von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell