PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Scheibe eines Einfamilienhauses eingeworfen: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr am Steenhalensweg in Geldern zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und warfen dort ein Fenster des Hauses ein. Nachdem sich der oder die Täter Zutritt zum Haus verschafft hatten, durchsuchten diese mehrere Räumlichkeiten und entfernten sich nachfolgend von der Örtlichkeit. Zur Entwendung von Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern, welche die Ermittlungen aufgenommen hat, unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren