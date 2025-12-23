Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Zigaretten gestohlen

Einbruch in Supermarkt am Großen Haag

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (23. Dezember 2025) kam es gegen 01:38 Uhr zu einem Einbruch in ein Supermarkt am Großen Haag in Kranenburg. Ein bisher unbekannter Täter zerschlug die Scheibe einer Eingangstür und gelangte so in den Laden. Dort entnahm er im Kassenbereich aus den Regalen Zigaretten und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Zur Höhe der Beute kann derzeit keine noch Angabe gemacht werden. Der Täter trug bei Tatausführung eine Sturmhaube und orangefarbene Handschuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des REWE-Marktes am Großen Haag machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell