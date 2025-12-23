Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Einbruch: Wer kennt diesen Mann?

Goch (ots)

Am 11. November 2025 versuchte ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger, das Fenster eines Einfamilienhauses auf der Pfalzdorfer Straße in Goch aufzuhebeln. Als er dabei von einem Hausbewohner entdeckt wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Kalkarer Straße. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/190048

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

