Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter VW Golf am Rathaus beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) wurde in Straelen am Parkplatz vor dem Rathaus ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze VW Golf war in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:10 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses Straelen an der Straße Soatspad mit der Fahrzeugfront zum Gebäude hin abgestellt. Am Fahrzeug entstand an der hinteren linken Seite ein Streifschaden, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen, unbekannten Fahrzeuges entstanden ist. Dessen Fahrer oder Fahrerin hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

