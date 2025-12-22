PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter VW Golf am Rathaus beschädigt
Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

Am Donnerstag (18. Dezember 2025) wurde in Straelen am Parkplatz vor dem Rathaus ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze VW Golf war in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:10 Uhr auf dem Parkplatz des Rathauses Straelen an der Straße Soatspad mit der Fahrzeugfront zum Gebäude hin abgestellt. Am Fahrzeug entstand an der hinteren linken Seite ein Streifschaden, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen, unbekannten Fahrzeuges entstanden ist. Dessen Fahrer oder Fahrerin hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt jetzt in dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 14:11

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus / Werkzeug gestohlen

    Kleve-Keeken (ots) - Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Dezember 2025) in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Vossegat eingedrungen. Aus einer Pizzeria im Erdgeschoss des Gebäudes entwendeten sie die leere Schublade einer Kasse. Danach suchten sie eine Wohnung im Obergeschoss auf, die ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 13:28

    POL-KLE: Kleve - Container gestohlen / Zeugen gesucht

    Kleve-Rindern (ots) - Ungewöhnliche Beute machten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag (20. Dezember 2025) auf der Dinnendahlstraße. Sie brachen ein Rolltor auf, um auf ein Betriebsgelände dort zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen etwa 3x7 Meter großen Container von dem Grundstück. Die Täter müssen dazu einen Kran genutzt haben und waren daher vermutlich mit einem ...

    mehr
