Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Container gestohlen

Zeugen gesucht

Kleve-Rindern (ots)

Ungewöhnliche Beute machten unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag (20. Dezember 2025) auf der Dinnendahlstraße. Sie brachen ein Rolltor auf, um auf ein Betriebsgelände dort zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen etwa 3x7 Meter großen Container von dem Grundstück. Die Täter müssen dazu einen Kran genutzt haben und waren daher vermutlich mit einem entsprechenden Fahrzeug vor Ort. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

