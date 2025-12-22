Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Kurzgeschlossen, falsche Kennzeichen

mit mutmaßlich entwendeten Roller zu Vernehmung bei der Polizei

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (19. Dezember 2025) gegen 11:15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus Emmerich am Rhein mit einem Motorroller auf dem Gehweg der Straße Großer Wall vor der Polizeiwache entlang. Er wollte einen Bekannten zu einer Vernehmung zur Polizei bringen. Das Duo wurde durch einen Polizeibeamten, der das ordnungswidrige Befahren des Gehweges sah und den Fahrer verwarnen wollte, angehalten. Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, das das Zündschloss beschädigt und der Roller kurzgeschlossen war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Roller. Das angehaltene Fahrzeug war seit 2023 außer Betrieb gesetzt. Zur Herkunft des Rollers machte der Fahrer unglaubwürdige Angaben, so dass dieser sichergestellt wurde. Neben dem Verdacht des Diebstahls des Fahrzeuges wird gegen den Fahrer auch wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (sp)

