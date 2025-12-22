Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Zwei Verletzte nach Unfall unter Pedelec-Fahrenden in Elten

63-jährige schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (21. Dezember 2025) kam es gegen 19:15 Uhr an der Beeker Straße in Emmerich-Elten zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrenden. Ein 62-jähriger Mann aus Lobith/Niederlande fuhr auf dem Radweg in Richtung Elten hinter seiner 63-jährigen Frau her, als er kurz nach der Einmündung der Straße Zassentrik mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad seiner Frau kam. Beide stürzten daraufhin und verletzten sich. Während der Mann nur leicht verletzt wurde, erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell