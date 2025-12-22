Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus

Terrassentür eingeschlagen

Geldern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Weseler Straße eingedrungen. Sie zerschlugen das Glas einer Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Räume, Angaben zur möglichen Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

