POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus
Terrassentür eingeschlagen
Geldern (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Weseler Straße eingedrungen. Sie zerschlugen das Glas einer Terrassentür, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Räume, Angaben zur möglichen Tatbeute konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell