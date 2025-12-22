PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus
Küchenmaschine gestohlen

Rees-Haldern (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (22. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Zum Wiesengrund eingedrungen. Möglich ist, dass sie auf das Dach des Hauses kletterten und durch ein Dachfenster stiegen. Die Unbekannten entwendeten eine hochwertige Küchenmaschine. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

