POL-KLE: Rees - Einbruch in Wohnhaus
Küchenmaschine gestohlen
Rees-Haldern (ots)
Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (22. Dezember 2025) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Straße Zum Wiesengrund eingedrungen. Möglich ist, dass sie auf das Dach des Hauses kletterten und durch ein Dachfenster stiegen. Die Unbekannten entwendeten eine hochwertige Küchenmaschine. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)
