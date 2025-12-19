POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

St. Goarshausen / Kaub (ots) - Am Donnerstagabend, 18.12.2025, hat sich gegen 20:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B42 kurz hinter der Rosssteinkurve im Begegnungsverkehr ereignet. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zahlreiche Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz. Die B42 ist vollgesperrt. Wir bitten auf Nachfragen derzeit zu verzichten. Es wird zeitnah ...

mehr