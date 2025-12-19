POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf
Montabaur (ots)
Montabaur. Auf dem Parkplatz des Rewe Marktes in der Hospitalstraße in Montabaur kam es am Donnerstag, den 18.12.2025, zwischen 09:00 und 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Montabaur
Telefon: 02602-9226-0
Sachbearbeiter PK Lahnstein
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell